Москвичи рассказали о своем отношении к лотереям

Лотереи – это реальный шанс на выигрыш или изощренное шарлатанство? Инструмент обогащения для избранных или дверь в новую жизнь?

Своим мнением об этом москвичи поделились с газетой ВЗГЛЯД.

«Я до сих пор верю в чудеса, хоть мне и 30 лет», – смеется москвичка, говоря о вероятности выигрыша в лотерее. «Как-то раз я купил лотерейный билет, и он окупился. После этого я понял, что не стоит больше этим заниматься», – поделился опытом прохожий. «Я недавно выиграл 25 морковок на маркетплейсе. Думаю, это успех», – с юмором замечает другой молодой человек. «Я вообще не играю, не участвую в этом, мне не интересно», – призналась другая москвичка. «Я никогда не играла, но видела, как из-за азарта ломались судьбы – люди слишком сильно увлекались, входили в азарт, а потом продавали свое имущество», – вспоминает еще одна опрошенная. «На организации лотерей и розыгрышей наживается определенная группа людей. Выиграть там нереально», – подчеркивает москвич. «Шансов выиграть нет. И многие это понимают. Выигрыш малых сумм сделан лишь для того, чтобы люди продолжали играть», – соглашается другой респондент. «Когда я была маленькая, родители участвовали в «Русском лото», но никогда не выигрывали», – сетует опрошенная. «Лотерея – это «развод» на деньги. Я когда-то пробовала в них участвовать, но это было ради веселья», – соглашается молодая девушка.

Другая же часть респондентов считает, что шансы на победу все-таки есть.

«Победа в лотерее зависит от удачи, просто она пока не на нашей стороне», – говорит прохожая. «У моего брата периодически получалось выигрывать, у меня пока нет», – отмечает опрошенный. «Выиграть в лотерею можно, но разбогатеть – вряд ли», – уточняет москвич. «Впрочем, мои знакомые выигрывали шестизначные суммы», – добавил он.

