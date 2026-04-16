В Подмосковье проснулись опасные животные

Ежи в Московской области вернулись к активной жизни после зимнего периода. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С приходом устойчивого весеннего тепла ежи покинули свои убежища и приступили к поиску пищи. В Подмосковье обитают два вида ежей — обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях и на участках дачников.

При встрече с ежами следует соблюдать осторожность. Не рекомендуется брать их в руки и гладить — ежи опасны, поскольку могут переносить лишай и бешенство. Также не следует фотографировать животных со вспышкой, чтобы не спровоцировать стресс у животного.

В конце марта в Московской области проснулись гадюки. Жителям столичного региона напомнили, что укус гадюки может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию, а в одном проценте случаев — летальный исход. Несмотря на то, что эти змеи редко нападают первыми, стоит внимательно смотреть под ноги, находясь на природе.