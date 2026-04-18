Светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» подготовили к сезону

Светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» подготовили к новому сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция была демонтирована, после чего провели промывку фонтана с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства, проверили все инженерные системы», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого – 400 кг. Составные части купола соединяются с помощью 4 тыс. болтов и такого же количества пластин. Для поддержания формы конструкции постоянно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

«Фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Три года назад сооружение капитально отремонтировали – полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана», – подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций.Музыкальный светодинамический фонтан состоит из почти 4 тыс. светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов, струи под музыку способны подниматься на высоту до 15 м.