Москвичей успокоили насчет грядущих сугробов

Сообщения о грядущем рекордном снегопаде и появлении снежного покрова в столице являются преувеличением. Сугробов в столице призвала не ждать главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова передает Telegram-канал «360.ru».

По ее словам, вместо пугающих 75 процентов месячной нормы осадков в понедельник, 20 апреля, москвичи могут заметить лишь слабую ледяную крупу в ночные часы. Тем не менее похолодание будет ощутимым — температура опустится на несколько градусов ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков. На двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров.

По словам синоптика, дем воздух не прогреется выше плюс трех градусов Цельсия. При этом будет дуть штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. На этом фоне по ощущениям погода будет сравнима с минус 3-5 градусами.