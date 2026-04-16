Суд закрыл на три месяца буфеты в двух театрах Москвы

Тверской районный суд Москвы закрыл на три месяца буфеты в двух государственных театрах столицы. Причиной такого решения послужила проверка, в ходе которой выявили нарушение санитарных норм.

Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от 14 апреля 2026 года ООО «Форт» и ООО «Нур коктейль бар и галерея» признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ, каждому из них назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В одном из буфетов не обеспечивалась поточность технологических процессов. Кроме того, холодильное оборудование было в неудовлетворительном состоянии. В другом буфете хранилась пища с истекшим сроком годности. Там также плохо убирались.

