Оголодавшие после зимы медведи вышли к поселкам в Подмосковье

Медведи, оголодавшие после зимы, вышли к подмосковным поселкам. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет Mash.

© Вечерняя Москва

Животные выходят к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. По различным оценкам, в регионе сейчас 50–70 хищников, часть из них не отслежена.

После спячки медведи особенно голодны и идут на запах пищи — мусора, корма для животных и остатков еды, из-за чего чаще появляются у дач и домов.

Наибольшую опасность представляют внезапные встречи — самки с медвежатами в этот период могут реагировать агрессивно и нападать, передает Telegram-канал.

Стало известно, что число медведей в лесах Подмосковья увеличилось в пять раз за год — с 15 до порядка 80 особей. У этих хищников нет врагов в пищевой цепочке, поэтому их популяция бесконтрольно растет.