В Москве в понедельник, 20 апреля, ожидаются осадки в виде снега. В городе может сформироваться временный снежный покров высотой 2–5 сантиметров. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что причиной станет арктическое вторжение, из-за которого ночью температура опустится к нулю, возможны слабые заморозки и гололедица. Также интенсивные осадки перейдут из дождя в снег.

Тишковец добавил, что за двое суток может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет около три четверти месячной нормы. При этом снежный покров сохранится непродолжительное время.

По его оценке, днем температура будет в пределах от нуля до плюс трех градусов, а порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Из-за этого ощущаемая температура может быть до минус трех — минус пяти градусов, передает РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что москвичей в течение предстоящей недели ждут значительные колебания температуры — от почти весенних значений до ощутимого похолодания с заморозками. Пик холодов придется на начало следующей недели.