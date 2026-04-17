Собянин рассказал о благоустройстве школьных территорий к новому учебному году

В Москве в порядок приводят не только школы, но и территории около них. По программе «Моя школа» создают современные и комфортные пространства для активного и тихого отдыха.

Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Такие пространства не только безопасны, но и многофункциональны — дети должны проводить время на свежем воздухе с интересом и пользой. Развитие образовательной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», — отметил он.

У каждого здания школы будет своя инфраструктура в зависимости от возраста учеников.

К новому учебному году для начальных и основных классов специалисты обустроят около 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, качалками-балансирами, скамейками в виде волны, игровыми комплексами с горками и другими развивающими комплексами.

Для учеников первых — четвертых классов также организуют зоны для развивающих спортивных игр.

— Всего для школьников сделаем 515 спортплощадок с безопасным покрытием и новым оборудованием, в том числе футбольные поля, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, гимнастики и зоны для сдачи ГТО, — сообщил глава города.

Рядом с некоторыми зданиями специалисты создадут учебно-опытные пространства с грядками, где юные горожане смогут изучать растения и основы огородничества.

Помимо этого, обновят освещение, установят видеонаблюдение, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, а также при необходимости сделают дополнительные дорожки, разобьют газоны и высадят деревья, заключил мэр Москвы в MAX.

Модернизация учебной среды остается одним из приоритетов в процессе развития образования в Москве. В рамках программы «Моя школа» к 2033 году планируется модернизация около 750 учебных заведений. Также к концу следующего года в Пресненском, Мещанском и Басманном районах планируется возвести четыре школы будущего, которые построят по инновационным стандартам.