В Москве стартовала онлайн-акция «Мой памятник Победы»

Москвичей приглашают присоединиться к онлайн-акции «Мой памятник Победы». Ее идея заключается в том, чтобы жители столицы рассказали о памятниках, мемориалах, улицах в своих районах, которые связаны с великими победами России.

Принять участие можно до 15 мая 2026 года.

— Чтобы присоединиться, нужно разместить в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» пост с фотографией или коротким видео и тегом #МойПамятникПобеды. В публикации важно указать расположение объекта, а также кому или какому событию он посвящен. Кроме того, предлагаем поделиться интересными фактами из прошлого и личными размышлениями о значимости сохранении исторической памяти, — рассказал директор Городского центра профессионального и карьерного развития Евгений Андриенко.

Приветствуются архивные снимки и рассказы о людях, чьи имена неразрывно связаны с этим местом. Участники могут отмечать друзей, передавая эстафету дальше. Так онлайн-акция превратится в единый цифровой архив историй, фотографий и воспоминаний.

Впервые инициатива прошла в 2025 году под названием «Помним и гордимся». Тогда она вышла за пределы Москвы. Своими постами делились жители Коломны, Ржева, Ростова-на-Дону и других городов. Например, москвичи рассказали о памятниках «Прощание славянки», «Рабочий и солдат», четырем дивизиям московского народного ополчения 1941–1945 годов, а участник из Ростова-на-Дону поделился фотографией и историей стелы «Освободителям Ростова». Общий охват аудитории составил 2,5 миллиона человек.

Городской центр профессионального и карьерного развития — сообщество студентов из 60 столичных вузов, в котором каждый может получить практический опыт, развить личные навыки, познакомиться с известными персонами столицы, определить свою карьерную траекторию. Это возможность реализовать свой проект, завести полезные знакомства и уверенно выйти на рынок труда в Москве.