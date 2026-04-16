Собянин рассказал, как в Москве повышают престиж профессии педагога

В столице работают около 100 тысяч педагогов, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 апреля, сообщил, что город системно развивает профессиональные навыки учителей.

По его словам, в прошлом году для педагогов начальных классов запустили курс «Математика и окружающий мир», а для учителей 5–6 классов разработали методики преподавания математики с учетом разных образовательных целей. Также началось масштабное обучение руководителей предметных кафедр.

Собянин добавил, что в образовательный процесс внедряются технологии ИИ, проводятся курсы по работе с новым оборудованием для педагогов инженерных и ИТ-направлений. Кроме того, на платформе «МЭШ» создали онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ и запустили стажировки в рамках проекта «Школа мастеров».

— Престиж профессии педагога повышаем с помощью конкурсов профессионального мастерства. В 2025 году в них приняли участие около 26 тысяч человек. Лучшие учителя представили столицу на федеральном этапе, — написал глава города в МАХ.

15 апреля Сергей Собянин рассказал о системе дополнительного образования и патриотическом воспитании детей. В городе действуют различные кружки и секции.