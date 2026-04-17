Москвичей предупредили об опасности

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба московского управления МЧС, ссылаясь на данные Росгидрометцентра.

Непогода настигнет столицу в воскресенье, 19 апреля, и продлится до понедельника, 20 апреля. В ночные часы температура воздуха составит около 0 градусов, ожидаются осадки смешенной фазы (дождь, мокрый снег), отдельные порывы ветра до 15 метров в секунду. Местами на дорогах гололедица.

Возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта. Возможны затруднения движения транспорта, увеличение числа ДТП, повышение травматизма населения.

Москвичам рекомендовали снизить скорость движения транспорта и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не следует укрываться под деревьями и оставлять детей без присмотра.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что ночью во вторник, 21 апреля, температура воздуха в столице опустится до отрицательных значений.