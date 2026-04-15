Москвичей призвали готовиться к новой волне похолодания

До конца апреля в Москве ожидается очередная волна похолодания. Когда ее ждать, изданию RT рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода развивается по худшему варианту», — заявила синоптик.

Климатическая обстановка в столице начнет меняться в воскресенье, 19 апреля. По мере смещения воздушных масс столбики термометров опустятся до плюс 5-6 градусов в ночные часы, днем воздух не прогреется больше чем на 10-12 градусов тепла. В понедельник похолодает еще сильнее — до плюс 1-2 градусов ночью и плюс 8 градусов днем. Продлится такой период холодов вплоть до середины следующей недели.

Дожди в столичном регионе будут идти до конца недели, сухим не выдастся ни одного дня. Осадки, правда, будут небольшими, кратковременными и пройдут лишь местами, отметила Позднякова.

Снега при этом в Москве на этой неделе не прогнозируется. Если он и пройдет, то лишь в ночные часы, а количество таких осадков не превысит норму.