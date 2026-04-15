Стали известны музыкальные предпочтения москвичей

Музыкальные предпочтения москвичей определили аналитики КИОН. Результаты исследования появились в распоряжении Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Выяснилось, что практически каждый четвертый житель (26 процентов) столицы слушает русский рок.

Самой популярной у москвичей стала рок-группа «Король и Шут». На втором месте расположилась Nautilus Pompilius, а на третьем — «Город 312». Кроме того, горожане слушают группы «Агата Кристи», «Ария», «АукцЫон», «Uma2rman», «Чиж & Co» и «Пикник», а также исполнителя Вячеслава Бутусова.

Ранее Ольгу Бузову, Надежду Кадышеву и Инстасамку назвали самыми популярными российскими певицами. При этом среди рок-исполнительниц наиболее востребованы Диана Арбенина, Жанна Агузарова и Светлана Сурганова.