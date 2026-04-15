Зал «Зарядье» подготовил лекции к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева

В зале «Зарядье» подготовили концерты и лекции к 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева. Так, в воскресенье, 19 апреля, цикл откроет Концерт № 3 для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева, а вечером прозвучат симфоническая сюита из оперы «Любовь к трeм апельсинам» Сергея Прокофьева и Симфония № 1 Дмитрия Шостаковича.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Мосбилет».

— С 19 по 26 апреля 2026 года на сцене зала «Зарядье» пройдeт цикл концертов к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Шедевры композитора прозвучат в исполнении солистов — Дениса Мацуева, Кристофа Барати, Бориса Березовского и Александра Рудина — и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, — говорится в сообщении.

В день рождения Прокофьева, 23 апреля, на сцене зала «Зарядье» выступит венгерский скрипач Кристоф Барати с оркестром № 2. В этот день они исполнят Симфонию № 1 «Классическая» и симфоническую сюиту из балета «Ромео и Джульетта», передает агентство городских новостей «Москва».

6 апреля стало известно, что жители столицы посетили свыше 200 оркестровых концертов с помощью сервиса «Мосбилет». В среднем каждый зритель проводил за прослушиванием музыки около двух часов, а со сцены прозвучало более 30 видов инструментов.