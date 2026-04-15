Собянин и патриарх Кирилл посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 15 апреля, посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» в Парке Горького.

— Традиционно в Москве на 30 площадках организован фестиваль «Пасхальный дар», который благословил Святейшество. Впервые в Москве на Пушкинской набережной открыто новое общественное пространство для проведения фестиваля, — сказал Собянин.

Он отметил, что основной идеей этого фестиваля является благотворительность.

— Сам «Пасхальный дар» — это ярко выраженное благотворительное мероприятие, где можно помочь тем, кто нуждается, и, конечно, нашим воинам, которые сражаются в зоне специальной военной операции, — подчеркнул мэр столицы.

Глава города также поблагодарил священнослужителя за посещение фестиваля и поздравил с Пасхой. В свою очередь патриарх Кирилл сказал мэру Москвы слова благодарности за работу.

— Благодарю вас сердечно, Сергей Семенович, за добрые слова, за вот такого рода инициативы, — передает слова патриарха Кирилла агентство городских новостей «Москва».

14 марта Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии. Глава города отметил, что он достойно продолжает священнические традиции предшественников. По словам мэра Москвы, священнослужитель объединяет миллионы православных верующих в любви к Христу, наставляет мудрым пастырским словом, а также настраивает сердца на благие помыслы и дела.