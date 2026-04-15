Метеоролог Позднякова предупредила о новой волне похолодания в Москве

В столичном регионе в конце этой недели солнце будет редко выглядывать из-за облаков. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

Она рассказала, что погода в предстоящие выходные ожидается теплой, но солнце будет проглядывать сквозь малочисленные просветы в облаках очень редко. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы.

— И в субботу, и в воскресенье у нас местами будет приниматься небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура в Москве 18 апреля составит плюс 6–8 градусов, по региону — от 3 до 8 градусов, — сообщила синоптик. — Днем столбики термометров поднимутся до 13–15 градусов тепла в Москве, а в области — до 12–17 градусов. Температурный фон в субботу будет превышать климатическую норму почти на два градуса.

В воскресенье, 19 апреля, облачность будет более плотной, а минимальная температура в Москве станет ниже — от плюс 1–6 градусов до 8–13 градусов тепла днем. Среднесуточная температура воздуха будет практически соответствовать климатической норме, отметила метеоролог.

Согласно прогнозу специалиста, начало следующей недели ознаменуется дальнейшим понижением температуры воздуха и в ночные, и в дневные часы. Ночью столбики термометров будут опускаться в Москве до нуля — пяти градусов, а по области показатели могут снизиться до небольших отрицательных значений.

— Дневная температура в понедельник составит плюс 6–11 градусов, что ниже нормы почти на три градуса. Поэтому уже в воскресенье начнется очередная волна менее теплой погоды, — предупредила собеседница «ВМ».

Подобные температурные волны, как правило, занимают около четырех–пяти суток. Согласно предварительному прогнозу, 21 и 22 апреля будут еще прохладными, но после них температура воздуха начнет повышаться, пообещала Позднякова.

