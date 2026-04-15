Собянин: в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

Свободное время столичных ребят давно перестало быть «белым листом». Цифры говорят сами за себя: сегодня дополнительные занятия посещают 89% московских детей. Это больше 1,5 млн человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что особый спрос сегодня — у технических направлений. В ИТ-кружках и секциях юные москвичи осваивают робототехнику, 3D-моделирование и программирование, а также пробуют силы в компьютерной инженерии и создании мобильных приложений.

Также Собянин подчеркнул, что в естественно-научных объединениях, посвященных ботанике, зоологии, экологии и биологии, ребята проводят настоящие исследования. Многие проекты нацелены на улучшение городской среды — от экологии двора до озеленения целых районов.

Важный пласт воспитания — патриотический. В прошлом году в мероприятиях патриотической направленности поучаствовали 912 тыс. школьников и студентов колледжей. Причем речь идет не только о торжественных линейках. Под патронатом учебных заведений столицы находится более тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.

Помимо этого, глава города отметил, что во всех школах Москвы уже работают спортивные клубы, а также открыты сотни школьных театров и театральных объединений. Это давно стало нормой, а не исключением.