Редкие австралийские попугаи поселились на загородной территории Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка поселились редкие австралийские попугаи какаду инка. В учреждении сообщили, что птицы прибыли летом, прошли карантин и только сейчас стали доступны для наблюдения в уличных вольерах.

В пресс-службе отметили, что какаду живут группами, активно общаются и в возбужденном состоянии демонстрируют яркий хохолок. По их словам, наблюдение за поведением птиц вызывает большой интерес у посетителей.

Сообщается, что попугаи постепенно осваивают новое пространство: сначала на улицу вылетели самые смелые особи. Из-за прохладной погоды сотрудники оставляют им доступ в обогреваемые помещения, а при ухудшении условий ограничивают выход.

В зоопарке добавили, что какаду инка считаются редкими для российских учреждений и находятся под охраной в Австралии. Центр расположен в Подмосковье и работает в формате экскурсионных групп, передает «КП».

