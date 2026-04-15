Собянин поздравил коллектив «Современника» с юбилеем театра

В этом году театр «Современник» отмечает 70-летний юбилей. Об этом в среду, 15 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, любая постановка театра становится заметным событием в культурной жизни Москвы. Многие его спектакли получили культовый статус, среди них — «Три товарища» в постановке Галины Волчек и «Сашашишин» Гарика Сукачева.

В 2018 году основная сцена театра была полностью модернизирована: увеличено число зрительских мест, проведены реставрационные работы фасадов и восстановлена декоративная отделка, а также обновлены световое и звуковое оборудование. Это позволило ставить новые спектакли на более современном технологическом уровне.

— Поздравляю замечательный коллектив «Современника» с юбилеем! Спасибо за ваш великий и прекрасный труд! Желаю неиссякаемой энергии и вдохновения, здоровья и радости, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Ранее к 70-летию театра «Современник» в Москве выпустили тематическую карту «Тройка», на которой изображено здание театра и девиз юбилейного сезона «Счастье быть современником».