Синоптик рассказал о пике похолодания в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, когда в Москве произойдет пик похолодания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, в течение недели в Москве пройдет постепенное похолодание, а в воскресенье температура опустится до +6C°. 20 апреля произойдет пик похолодания — днем температура упадет до +5C°, пройдут небольшие дожди, а местами выпадет мокрый снег. В ночь на понедельник температура может опуститься почти до нуля, местами по области пройдут слабые заморозки.

«В воскресенье похолодает более заметно — апрель вновь вспомнит о зиме — днем уже не выше плюс 6 — плюс 8 градусов и местами небольшие дожди, вечером в сопровождении мокрого снега. Пик похолодания придется на первый день новой недели», — заявил он.

Циклон с дождями, как уточнил Леус, придет в Московскую область в конце недели. А вот потепление начнется 21 апреля — синоптик пообещал, что в этот день осадки прекратятся, а днем температура повысится до +10C°, после чего потепление продолжится.

