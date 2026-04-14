Собянин рассказал о разработках резидентов технополиса «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».

Об этом сообщает НСН.

На территории технополиса работает более 240 компаний.

Среди резидентов — АО «Микрон», которое обеспечивает технологическую независимость российской микроэлектроники. В Зеленограде открыто единственное в России серийное производство чипов до 90 нм.

Завод «Смарт Системз» выпускает более 15 млн транспортных, социальных и банковских карт для 23 регионов страны.

Производитель вычислительной техники «РДВ Технолоджи» открыл две новые конвейерные линии. Компания выпускает серверы для облачных сервисов и искусственного интеллекта, а также системы хранения данных.

Компания «Артселленс» запустила в «Печатниках» комплекс по выпуску лекарств от диабета и онкологии мощностью до 30 млн единиц препаратов в год.

