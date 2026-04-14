В Москве прогнозируют ливни, ветер до 15 м/с и резкое потепление до +15°C

В Москве на этой неделе ожидаются ливни, ветер до 15 м/с и резкое потепление до +15°C.

Как рассказал aif.ru синоптик Александр Ильин, особенно ненастным станет вторник, 14 апреля, когда через столицу пройдёт атмосферный фронт, принеся умеренные, местами сильные осадки и северный ветер до 10–15 метров в секунду.

Несмотря на капризы природы, к выходным погода наладится: ветер стихнет и сменится на юго-восточный, а солнце будет радовать горожан всё чаще. Воздух прогреется до +9…+15°C.

Однако синоптики предупреждают: апрельское тепло таит скрытые угрозы — резкие перепады давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а раннее потепление уже спровоцировало активность клещей и начало цветения аллергенных растений.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что осадки обойдут стороной столицу на этой неделе лишь 16 апреля.