Снегири в «Лосином острове» начали готовиться к гнездованию

Снегири, проживающие в национальном парке «Лосиный остров», начали готовиться к периоду гнездования.

Об этом рассказали в пресс-службе парка.

— Красногрудый красавец снегирь уже готовится к главному событию года — гнездованию! В апреле пернатые заняты любовью и домом, — говорится в публикации.

Многие птицы уже нашли себе пару, остальные находятся в активном поиске. Самцы привлекают самок красным оперением и красивым пением. А когда пара снегирей находит друг друга, они начинают обустраивать себе жилище.

— Птицы выбирают укромные уголки — густые ельники и смешанные чащи. На ветвях ели или можжевельника, в 2–4 метрах от земли, появится их гнездо: прочная чаша из веточек и мха, утепленная шерстью, перьями и травинками, — рассказали в пресс-службе.

С наступлением весны эти птицы начинают питаться семенами хвойных растений, почками березы, а также серeжками ивы и ольхи, говорится в материале.

Национальный парк «Лосиный остров» подвел итоги зимнего учета животных. Если в прошлом году здесь насчитывалось всего 30 лосей, то, по данным на 2026 год, их стало 43. Обширная охраняемая территория парка, которая включает водно-болотные угодья с изобилием кормовой базы и хвойные леса, создает идеальные условия для обитания лосей.