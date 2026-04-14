Людям с аллергией на пыльцу березы лучше уехать из столицы в другую климатическую зону, чтобы переждать пик цветения, сообщила на конференции в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Евгения Назарова.

«Ориентировочно, конец апреля – уже начнется пыление березы. Поэтому если есть возможность у пациентов поменять климатическую зону на две-три недели основного пика пыления, то это тоже вариант», – сказала Евгения Назарова.

Ранее врач сообщала, что во всем мире сейчас идет пандемия аллергических заболеваний.