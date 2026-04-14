Собянин: Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро

Специалисты приступили к строительству станции «Каспийская» будущей Бирюлевской линии метро. Они возводят ограждающие конструкции котлована, используя передовую технологию «стена в грунте».

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Этот метод гарантирует надежную защиту строительной площадки и будущего сооружения от возможной осадки грунта и проникновения грунтовых вод, — добавил глава города.

Кроме того, ведется освоение площадки и подготовка территории под строительство. Станция «Каспийская» появится в районе пересечения 6-й Радиальной улицы и Проектируемого проезда № 5437. Северный вестибюль планируется разместить на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и 6631, а южный — непосредственно на 6-й Радиальной улице, с удобными выходами в обе стороны.

Строительство Бирюлевской линии метрополитена активно продолжается: помимо «Каспийской», четыре станции — «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская» — уже возводят. Еще пять станций — «Курьяново», «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» — сейчас на стадии проектирования, уточнил Собянин на своей странице в MAX.

Тем временем в Москве завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение». Новые маршруты откроются более чем для 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.