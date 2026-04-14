Музей Победы представит выставку к годовщине окончания Битвы за Москву

17 апреля Музее Победы представят обновленную выставку, приуроченную к 84-й годовщине окончания Битвы за Москву.

Экспозиция откроется в рамках проекта «Семейные реликвии» и будет посвящена советскому военачальнику, генерал-полковнику, Герою Советского Союза Василию Кузнецову.

— Победа Красной Армии в Московской битве стала не только одним из главных событий на советско-германском фронте в апреле 1942 года, но и самым разительным образом повлияла на всю историю Великой Отечественной войны. Разгром немцев под Москвой навсегда похоронил надежды гитлеровской Германии на победу, а также окончательно развенчал миф о непобедимости вермахта. В период боевых действий — с декабря 1941 года по 20 апреля 1942 года — Красной Армией было освобождено около 14 тысяч населtнных пунктов на территории Московской, Тульской и частично Калужской и Тверской областей. Победа Красной Армии в Битве за Москву была названа маршалом Георгием Жуковым основополагающей, она стала прочным фундаментом для победы Советского Союза над Германией, — прокомментировали в Музее Победы.

Новая выставка музея на Поклонной горе расскажет о советском полководце, сыгравшем ключевую роль в срыве немецкого наступления на столицу.

— К концу ноября 1941 года враг, захватив Яхрому и переправившись через канал, овладел большей частью Перемиловской высоты. В этот момент под Москвой создалась напряжённая обстановка и возникла реальная угроза охвата столицы с севера, где немецко-фашистские войска выходили на линию канала Москва-Волга. Было решено бросить в бой ещё одну армию — 1-ю ударную, срочно сформированную 25 ноября 1941 года. Командующим армией был генерал-лейтенант Кузнецов. Бойцы совершили 40-километровый марш-бросок и перешли в контрнаступление. В ожесточенной схватке противник понес тяжелые потери и в беспорядке отступил за канал. Этот успех позволил 7 декабря освободить Яхрому, которая стала одним из первых городов, отвоеванных в ходе контрнаступления под Москвой, — отметили в Музее Победы.

На обновленной выставке покажут около 15 раритетов, преданных в дар Музею Победы сыном Василия Кузнецова — Юрием Кузнецовым. Это личные вещи, элементы обмундирования, документы и фотографии. Среди уникальных экспонатов — воспоминания командующего 1-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, наручные часы-хронограф «Vetta» (Швейцария, 1941 год), портсигар с барельефами Сталина и Суворова (1945) и другие. Дополнят экспозицию архивные фотографии. На снимках запечатлено, как командующий 1-й ударной армией генерал-лейтенант Кузнецов и член Военного совета, бригадный комиссар Колесников следят по карте за наступлением войск в районе Давыдково Московской области и не только.