Ученый Башинский назвал самый заселенный бобрами район Москвы

Бобры, принадлежащие евразийскому виду, чаще всего обитают в западной части Москвы. Об этом во вторник, 14 апреля, рассказал научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.

— Большая их часть живет на западе города — это районы Строгино и Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, долина реки Сетунь. Бобры проникали в город из верховьев реки Москвы, — уточнил он.

Кроме того, по словам специалиста, этих животных можно встретить в Братеево, Капотне, Нагатинском районе, в долине реки Яузы, национальном парке «Лосиный остров».

В Нагатинском затоне есть даже остров, названный в честь этих животных, на котором обитает семья бобров из порядка шести особей. За ними уже несколько лет следят ученые, передает ТАСС.

Тем временем численность голубей в столице насчитывает 300–500 тысяч особей — за 70 лет она возросла в 40–50 раз. На данный момент средняя плотность птиц в жилых кварталах достигает примерно 400–500.

В прошлом году в «Лосином Острове» орнитологи встретились с парой редких для Подмосковья лебедей-кликунов. Птицы плавали в Верхнеяузском водно-болотном комплексе. Их заметили впервые за 100 лет.