Период половодья в Москве пройден штатно.

Об этом во вторник, 14 апреля, рассказали в Комплексе городского хозяйства столицы.

— Период весеннего половодья завершился, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города, — добавил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На сегодняшний день водохранилища Москворецкой системы заполнены на 83 процента, Вазузской — на 86 процентов, Волжской — на 81 процент.

Подготовка к периоду половодья была организована заранее — проводились мониторинг снегозапасов и мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети.

Был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории — 50 тысяч квадратных километров.

Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков, уточнили в Telegram-канале ведомства.

