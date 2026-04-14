В нескольких округах Москвы изменятся маршруты наземного транспорта

Работу 10 маршрутов автобусов и электробусов будет скорректирована с ближайшей субботы. Как объясняют в пресс-службе "Мосгортранса", связаны изменения с запуском новых рельсовых маршрутов. А работа другого наземного общественного транспорта будет направлена на то, чтобы быстрее и ближе подвозить пассажиров к станциям рельсового каркаса, новым жилым комплексам и соцобъектам.

© Российская Газета

Так, автобусы районного маршрута 138 не будут заезжать к улице Кравченко. Жители улицы Марии Ульяновой смогут быстрее доезжать от метро "Университет". Автобусы маршрута м9 пойдут по Большой Переяславской улице. Вместо маршрута 199 заработает маршрут 399, он пойдет в обе стороны по Беломорской, Смольной и Фестивальной улицам.

Автобусы социального маршрута 451 заезжать будут на улицы Беломорская, Лавочкина и Фестивальную.

Вместо социального маршрута с663 заработает районный маршрут 663. В сторону Руднева автобусы пойдут по МСД вместо заезда на Покровскую улицу.

Автобусы маршрута 680 в сторону больницы Соколиной Горы пойдут по всей 9-й улице Соколиной Горы.

Вместо маршрута 141 заработает районный маршрут 691. Автобусы пойдут по Вольной улице.

Вместо социального маршрута 312 заработает районный маршрут 732, он будет курсировать в том числе по Тихой улице.

Вместо социального маршрута с850 заработает районный маршрут 850. Автобусы пойдут по 1-му Котляковскому переулку, где в последние годы построено много новых ЖК.