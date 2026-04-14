Собянин: Началось устройство фундамента нового корпуса НИИ Склифосовского

На стройплощадке НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади приступили к устройству фундамента будущего корпуса. Чтобы ускорить процесс, земляные и монолитные работы здесь решили вести параллельно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По его словам, впервые при возведении медицинского объекта строители применили технологию «стена в грунте». Суть метода — создание монолитной подземной стены без рытья открытого котлована. Раньше этот способ отлично зарекомендовал себя при строительстве метро, особенно в условиях плотной городской застройки и при высоком уровне грунтовых вод.

Ещё одно ноу-хау — дистанционно управляемый башенный кран. На городских стройплощадках такой агрегат установили впервые.

Общая площадь нового комплекса Склифа превысит 150 тыс. кв. м. Там разместится самое современное оборудование: в Центре радиохирургии появятся гамма- и киберножи.

Комплекс будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков. Два из них — лечебно-диагностические корпуса — станут архитектурными доминантами. Их облик продуман так, чтобы гармонировать с историческим зданием XIX века.

«В новом комплексе создадут максимально комфортные условия для лечения пациентов и работы команды профессионалов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского», — заявил Собянин.

Также он добавил, что строительство планируют завершить в 2028 году. Кроме того, на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.