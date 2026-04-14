Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны

Московские предприятия вносят вклад в обеспечение технологического суверенитета, разработки охватывают сферы от медицины до микроэлектроники и машиностроения. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Ключевой площадкой глава города назвал особую экономическую зону «Технополис Москва», где работают более 240 компаний в сферах микроэлектроники, фармацевтики, машиностроения и космических технологий.

По его словам, «Микрон» в Зеленограде обеспечивает производство чипов до 90 нм и в 2025 году зарегистрировал 67 изделий, включая микроконтроллер «Амур». Совместно с городом создана испытательная лаборатория, что позволит отказаться от зарубежных услуг.

Он добавил в своем блоге в МАХ, что «ЭЛИНС» запустил выпуск СВЧ-усилителей для медицины и освоил новые технологии, а «Смарт Системз» производит более 15 миллионов карт в год. Компания «РДВ Технолоджи» увеличила выпуск техники и представила решения на международных выставках.

В прошлом году город выделил 17,8 гектара земли в шести округах для реализации проектов в сфере коммерческой недвижимости в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов.