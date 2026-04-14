В столице начался ремонт фонтанного комплекса на Манежной площади

Коммунальные службы Москвы приводят в порядок фонтаны в преддверии открытия сезона. Однако не все водные объекты откроются в этом году.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, некоторые фонтаны требуют более серьезных работ. Пять из них будут ремонтировать в этом году. Среди них, фонтан в Парке Горького, фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. А также "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади.

Работы по ним уже начались. Здесь почистят и обновят гранитное мощение, заменят инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.