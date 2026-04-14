Столичные колледжи приглашают школьников на день открытых дверей

В ближайшую субботу в 50 столичных колледжах пройдет единый день открытых дверей. Школьникам расскажут о востребованных направлениях обучения, покажут современное оснащение, а в качестве развлекательной программы - проведут практические мастер-классы.

Как сообщает пресс-служба столичного Департамента образования и науки, будущие абитуриенты смогут увидеть реальные условия обучения в колледже еще до поступления, узнать об актуальных профессиях и специальностях и попробовать себя в них, прежде чем сделать выбор.

Выбрать интересующую профессию, узнать, в каких колледжах ее можно получить, и зарегистрироваться можно на официальном сайте Дня открытых дверей.

Напомним, что обучение в столичных колледжах позволяет получить одну из 150 востребованных профессий в 10 отраслях экономики столицы - это промышленность, информационные технологии, транспорт, строительство, гостеприимство, креативные индустрии, здравоохранение, образование и социальная сфера, финансы и торговля, безопасность и право. Со второго курса ученики могут совмещать работу и учёбу, раньше получить профессиональный опыт и выйти на рынок труда. 70 процентов учебного времени студенты проводят за практическими занятиями на полигонах колледжей или будущих работодателей.

Кстати, чему научат на дне открытых дверей:

Московский колледж архитектуры и градостроительства познакомит с роботизированными технологиями обмера помещений и поможет создать собственное граффити.

В колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова научат пользоваться тахеометром ― прибором для измерения углов и расстояния, проектировать здания и проводить съемку местности.

Во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" - покажут, как работать на станках с числовым программным управлением, ремонтировать беспилотники.

Московский государственный образовательный комплекс представит новую специальность по промышленному дизайну.

Погрузиться в профессию автомеханика можно в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А.А. Николаева и

Московском технологическом колледже имени И.А. Лихачева. Будущие абитуриенты научатся собирать и разбирать двигатель.

Тех, кто увлечен авиацией, ждут в политехническом колледже имени Н.Н. Годовикова. Ребятам проведут экскурсию по кампусу, на территории которого находится настоящий самолет ЯК-40К, а также лабораториям и мастерским. Помимо этого, школьники смогут поучаствовать в мастер-классе "Дорога в небо", на котором узнают все о беспилотных летательных аппаратах ― от областей применения до запуска. Школьников также научат управлять дроном на тренажере и в специальной зоне для учебных полетов.

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 организует квест "Цифра", где ребята запустят свою систему искусственного интеллекта, посоревнуются в популярных видеоиграх и лазертаге. Поучаствовать в серии мастер-классов по сборке и запуску игр в VR-очках, разработке сайтов и веб-страниц с интерактивными изображениями приглашает колледж информационных технологий "ИТ. Москва".

Будущих учителей ждут в Московском педагогическом колледже. Участники дня открытых дверей освоят быстрый счет с помощью ментальной арифметики, протестируют интерактивные игры для развития дошкольников и улучшат реакцию на световых тренажерах.

В Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" будущие абитуриенты испекут фисташково-малиновое печенье и витаминные десерты. А на мастер-классах в Московском образовательном комплексе "Запад" школьников научат делать яркий макияж и актуальные укладки, а также проводить ультразвуковую чистку лица.

В технологическом колледже № 21 можно будет попробовать себя в разных профессиях сферы креативных индустрий и создать собственный продукт. Участники познакомятся со специальностями в области дизайна, рекламы и социально-культурной деятельности: создадут концепцию мероприятия и станут организаторами событий, разработают модель интерьера, а также снимут первые рекламные кадры и поработают со светом. В финале ― показ студенческой коллекции вечерних платьев.