Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 14 апреля в Москве пройдет первая весенняя гроза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам Поздняковой, во вторник в небе над столицей появятся кучевые облака, а вероятность грозы составит около 70%. При этом, уже во второй половине недели температура поднимется до +17C°.

Такое раннее появление грозы Позднякова объяснила глобальным потеплением.

«Мы все привели к грозам в мае, для апреля это рано, но такое влияние оказывает глобальное потепление», — заявила она.

В свою очередь, в Гидрометцентре России предупредили, что 14 апреля в Москве и Подмосковье ожидается семибалльный порывистый ветер. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду, а местами доходить до 15 метров в секунду. Это считается «крепким ветром».

Кроме того, Гидрометцентр уточнил, что днем в столичном регионе ожидается дождь. Температура составит 8-10 градусов тепла для Москвы и 7–12 градусов для Подмосковья. А ночью может произойти похолодание до -1C°.