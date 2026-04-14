Каспийский циклон надвигается на Москву

Каспийский циклон уже надвигается на Москву: на город обрушится сильный ливень. Об этом во вторник, 14 апреля, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, к полудню центр каспийского циклона вышел к границе Воронежской и Волгоградской областей. В столичном регионе первые дожди прошли на юге и востоке Подмосковья, в Москве их ожидают около 14:00.

— Начал усиливаться ветер. Скорость в порывах местами достигает 16 метров в секунду, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Ранее метеоролог сообщил, что в Москве в течение наступившей недели заморозки не ожидаются. Но Подмосковье может подморозить уже 14 апреля: в эту ночь в столице ожидается от плюс двух до плюс четырех градусов, а по области — от нуля до плюс пяти.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что после недели холодов в столичный регион вернется нормальная весна. Синоптик отметил, что 13 апреля синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться южной периферией погожего антициклона с центром над Карелией.