Самый длинный в мире городской трамвайный маршрут появился в Москве

Самый длинный в мире городской трамвайный маршрут появился в столице. «Вечерняя Москва» пообщалась с водителем трамвая Ольгой Канушкиной, которая работает на Т2.

Водитель Ольга Канушкина — первая, кто проехал по второму трамвайному диаметру. Когда в салоне трамвая находился мэр Москвы Сергей Собянин, она была в кабине водителя и участвовала в историческом запуске нового маршрута.

— Мне очень нравится Т2. Он длинный — целых 33 километра. Я люблю сесть за управление трамваем и полностью погрузиться в работу на много часов, — поделилась она.

Работают на втором диаметре водители с большим опытом, поскольку маршрут не только длинный, но и сложный. Ольга подходит по всем критериям и даже больше — в 2025 году она победила в конкурсе «Московские мастера» и стала лучшей в своей профессии.

— Трамваи, которые ходят на Т2, оснащены функцией автономного хода. Нужно уметь переключиться на этот режим, когда мы проезжаем участок линии длиной 2,1 километра по проспекту Академика Сахарова, — рассказала она.

Интересно, что за счет технологии рекуперации — возвращения энергии — трамваи «Львенок-Москва» уже сэкономили более миллиона киловатт-часов электроэнергии — этого хватит для зарядки 1,9 тысячи электробусов.

— Т2 связал 13 районов столицы и улучшил транспортное обслуживание более чем двух миллионов жителей, — отметил мэр Москвы. Новый маршрут проходит у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура и многие другие. — Пассажирам очень понравился новый маршрут. Я вижу их реакцию. Им теперь не нужно делать несколько пересадок, можно ехать на одном трамвае и добраться быстро до нужной точки, — отметила лучший водитель трамвая 2025 года.

Генеральный директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов добавил, что Т2 связан с 31 станцией метро, МЦК и МЦД, а также четырьмя центральными железнодорожными вокзалами.

— На маршруте расположено 79 остановок, — уточнил он. — Ключевое преимущество московских трамвайных диаметров — минимальные интервалы движения по аналогии с метро, а именно каждые шесть минут, а на общем участке Т1 и Т2 между станциями метро «Красносельская» и «Тульская» интервал сокращен до трех минут.

Ожидается, что ежедневно на Т2 будет совершаться около 90 тысяч поездок. И эти прогнозы вполне реалистичны, поскольку, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, только за первый полный рабочий день было совершено 70 тысяч поездок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности: