Фестиваль "Пасхальный дар" объединил более 30 площадок по всей Москве

Хороводы на Тверской площади - под старинные русские народные песни. Фольклорный ансамбль Московской консерватории уже сто лет собирает их в экспедициях. И до сих пор находит новые. Например, эти - из Калужской области.

В столице самый светлый праздник отмечают на улицах, площадях и в парках. Фестиваль "Пасхальный дар" уже 11 лет объединяет музыку, театр и благотворительные проекты.

И, конечно, здесь самые затейливо украшенные яйца и куличи - на любой вкус: творожные, с сухофруктами, орехами, маком, корицей. Маленькие порционные и поистине царские.

"Вот этот кулич у нас по традиционному старинному рецепту, который передавался из поколения в поколение, и сейчас его печет наш мастер, которая хранит рецепт, никому секретов не рассказывает, но у нее очень вкусные куличи и люди приходят к нам не один раз за ними", - рассказала Александра Евсеева, кондитер.

На ярмарке - пасхальные пряники, свечи, посуда и сувениры. Такие куличи несъедобны, зато храниться будут хоть сто лет. Эти ватные игрушки сделаны вручную, по старинной технологии. Каждая кукла уникальна, со своим лицом и характером.

"Традиционная ватная игрушка сделана с помощью хлопковой ваты и клейстера, то есть это даже не клей, это тот самый старинный рецепт клея из крахмала и воды, вот с последующей обработкой, получается такая ватная игрушечка, и потом, между прочим, мы не используем блестки - как правило, обычно у нас тоже по старинным технологиям посыпка – слюда", - рассказала Алина Рожанова, мастер ватной игрушки, экскурсовод Музея ватной игрушки.

Свои изделия на ярмарках представляют и благотворительные фонды. А еще на фестивале открыты "Домики добра" - здесь принимают подарки для участников специальной военной операции.

"Это может быть одежда, сладкие подарки, здесь также можно купить и подписать открытки поздравительные, передать привет нашим бойцам, которые сегодня находятся на передовой, и можно также передать подарки, игрушки, книжки, детские раскраски для детей, которые проживают на новых территориях", - отметил Александр Левит, директор ресурсного центра "Мосволонтер".

Фестиваль в этом году объединил более 30 площадок по всей Москве. Творческие и кулинарные мастер-классы, семейные конкурсы, концерты и спектакли. Принять участие в уроках добра, помочь подопечным благотворительных фондов и приютам для животных, своими руками создать открытки и сувениры для близких - здесь каждый может сделать свой "пасхальный дар"!