Более 15 га земли реорганизуют в районе Преображенское по программе КРТ
В рамках шести реализуемых в районе Преображенское проектов комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют около 15,4 га земли. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Сейчас на разных стадиях реализации на востоке столицы находится 31 проект КРТ. Из них больше всего – шесть – приходится на район Преображенское. Там планируется реорганизовать около 15,4 га депрессивных участков. На площадках построят более 272 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые комплексы и социальные объекты. Почти 26 тыс. кв. м придется на общественно-деловую и производственную инфраструктуру. Реализация всех проектов КРТ позволит создать в районе Преображенское более 1,2 тыс. рабочих мест», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.
По двум из шести проектов КРТ уже утверждены проекты планировки территорий – соответствующие участки расположены в бывшей промзоне «Хапиловка». Четыре другие территории комплексного развития находятся на ул. Краснобогатырская, ул. Потешная, ул. Хромова, ул. Девятая Рота.
«Почти половина общего объема запланированного жилья в районе Преображенское придется на дома для реализации программы реновации. Новостройки общей площадью более 111 тыс. кв. м возведут на ул. Потешная, ул. Хромова и участке бывшей промзоны «Хапиловка». В этой же промзоне в рамках одного из двух проектов КРТ построят здания площадью около 16 тыс. кв. м для комфортного размещения городских организаций по обслуживанию жилого фонда, ремонту и содержанию дорог. На ул. Потешная, помимо жилья, появится новая подстанция скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс», – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого также приводит пресс-служба.