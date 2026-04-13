Более 15 га земли реорганизуют в районе Преображенское по программе КРТ

В рамках шести реализуемых в районе Преображенское проектов комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют около 15,4 га земли. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас на разных стадиях реализации на востоке столицы находится 31 проект КРТ. Из них больше всего – шесть – приходится на район Преображенское. Там планируется реорганизовать около 15,4 га депрессивных участков. На площадках построят более 272 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые комплексы и социальные объекты. Почти 26 тыс. кв. м придется на общественно-деловую и производственную инфраструктуру. Реализация всех проектов КРТ позволит создать в районе Преображенское более 1,2 тыс. рабочих мест», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.

По двум из шести проектов КРТ уже утверждены проекты планировки территорий – соответствующие участки расположены в бывшей промзоне «Хапиловка». Четыре другие территории комплексного развития находятся на ул. Краснобогатырская, ул. Потешная, ул. Хромова, ул. Девятая Рота.