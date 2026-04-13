Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о строительстве нового корпуса Курчатовской школы, который откроется 1 сентября.

«1 сентября откроется новый корпус знаменитой Курчатовской школы. В этом уникальном по архитектуре и оснащению здании на Волоколамском шоссе смогут учиться 815 школьников 1–11 классов. Это будет одновременно школа с закрытой территорией, общественный центр и часть единой городской среды», – написал Собянин.

По его словам, при проектировании корпуса активно применялись BIM-технологии. Главная архитектурная задача проекта – создание эффекта парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Почти весь первый этаж делают из витражного остекления, а на кровле появится открытая терраса со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой – для занятий и мероприятий. Внутри всe будет обустроено по принципу «школы-города». Вместо обычных длинных коридоров сделают «улицы» и рекреации, разместят многоуровневый атриум-амфитеатр – за счeт своих мобильных перегородок он объединяется с обеденным залом и превращается в большой зал для собраний, лекций или спектаклей. Рядом со школой сделают спортивное ядро, включая беговую дорожку на четыре полосы, площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол, зону для прыжков в длину.

«Уверен, что это школьное здание станет новой архитектурной доминантой района Покровское-Стрешнево, который за последние годы заметно изменился к лучшему», – отметил мэр.

Как сообщил Собянин, здесь были проведены работы по реабилитации уникального природного парка и других зелeных территорий: завершены реконструкция и благоустройство Волоколамского шоссе – главной транспортной артерии города; активно развивается территория бывшего Тушинского аэродрома.