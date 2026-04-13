"Российские железные дороги" (РЖД) выставили на продажу в онлайн-сервисе для размещения объявлений здания Рижского вокзала. За комплекс компания просит 4 миллиарда рублей.

"Пpeдлaгаются к пpиoбретению здания Рижcкогo вокзалa Мoсквы. Здания вoкзалa длитeльнoe вpемя не испoльзуютcя для oсущеcтвления пacсажиpcкиx пepeвозок, что oткрывaeт возможнocть для иx адаптации под нoвые цeли эксплуaтaции", - говорится в объявлении компании.

Речь идет о вокзале 1901 года (общая площадь - 3925,5 кв. м), двухэтажном нежилом здании 1929 года (3786,4 кв. м) и земельном участке (13 693 кв. м).

В РЖД подчеркнули, что здания являются объектами культурного наследия. Они полностью готовы к эксплуатации.

Торги по вокзалу запланированы на 29 апреля. Прием заявок завершится 20 апреля.