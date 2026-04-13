Акция «Донорский рекорд России» пройдет в Москве 20 апреля

Акция «Донорский рекорд России» в рамках Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России» пройдет в Общественной палате Российской Федерации 20 апреля с 9:00 до 12:00. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Подготовкой акции занимаются Координационный совет при Общественной палате России по донорству крови и костного мозга, Национальный фонд развития здравоохранения и Центр крови Федерального медико-биологического агентства России.

19 апреля в Москве состоится ежегодный благотворительный Онкозабег «Я с тобой». Местом его проведения станет парк 850-летия Москвы (биатлонно-лыжный комплекс «Марьино»). Сотни участников мероприятия выйдут на старт, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с онкозаболеваниями, и внести свой вклад в развитие программ помощи таким пациентам.

В Москве тысячи людей каждый день делают мир вокруг лучше — без громких слов, без расчета на награды, а просто потому, что не могут пройти мимо чужой беды. Кто-то жертвует деньги с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru, кто-то лично везет грузы бойцам на передовую, а кто-то переодевается в Деда Мороза, чтобы подарить праздник детям. Их объединяет одно — искреннее желание помочь.