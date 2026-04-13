"Мосбилет" рассказал об истории территории парка "Фили"

Посетители парка "Фили" могут не только посетить мастер-классы, творческие встречи, концерты и фестивали, но и прогуляться по благоустроенной территории, которая имеет многовековую историю. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

История парка

Территория современного парка ведет свою историю еще до нашей эры. Археологические находки свидетельствуют, что люди селились в этих местах в эпоху неолита. Затем там жили финно-угорские племена, а следом – славянские вятичи. Тут же находится Кунцевское городище, одно из древнейших поселений на территории современной столицы.

По данным ученых, культурный слой в этом месте датируется VIII–VI веками до нашей эры и относится к дьяковской культуре, получившей свое название по Дьяковому городищу в современном музее-заповеднике "Коломенское". По версии ряда исследователей, неподалеку от Филей находилось языческое капище.

В XII–XIII веках эта местность входила в состав Владимиро-Суздальского княжества, а со временем стала частью Московского княжества. Но первые письменные упоминания о селе Фили датируются лишь XVI веком. В 1572 году царь Иван Грозный отдал эти земли деду первого царя из династии Романовых, боярину Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву.

В 1619 году село перешло роду Нарышкиных, родственникам Романовых по женской линии. Уже тогда в селе разбивали сады, возводили хозяйственные постройки и формировали территорию усадьбы. В 1693 году здесь возводился храм Покрова Пресвятой Богородицы, представляющий собой яркий образец нарышкинского барокко.

Своего расцвета усадьба достигла в XVIII веке. Тогда же появились главный усадебный дом, парк с аллеями и прудами. В усадьбе в разное время бывали известные писатели Николай Карамзин, Василий Жуковский, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и другие.

Но одним из ключевых событий в истории села стал совет в Филях, который состоялся в 1812 году. На этом совещании военачальники и главнокомандующий российской армией Михаил Кутузов решили сдать Москву без боя, чтобы сохранить солдат. Это решение стало решающим в ходе войны с Бонапартом Наполеоном.

После Октябрьской революции 1917 года усадьбу национализировали. В 1930-е там разбили парк культуры и отдыха, проложили новые аллеи, создали новые зоны отдыха. В годы Великой Отечественной войны парк стал одной из последних линий обороны Москвы, там готовили ополченцев для защиты столицы.

После войны зеленая зона стала одним из любимых мест отдыха горожан, а в 1960-е сформировался современный облик парка "Фили" за счет присоединения соседних парковых зон. В 1990-е и 2000-е парк запустел, но затем специалисты провели масштабную реконструкцию, восстановив аллеи, спортивные и детские площадки, создав новые зоны отдыха.

Современный парк

В настоящее время парк занимает территорию в 260 гектаров. Усадьба Нарышкиных находится на реставрации, но доступна для осмотра снаружи. Также гостям зеленой территории доступно место совета в Филях – восстановленная изба, связанная с событиями 1812 года.

Посетителям парка доступны кинопоказы в летнем кинотеатре, спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а зимой открываются лыжные трассы. Для младшего поколения предусмотрены различные игровые зоны, а для детей постарше есть веревочный парк, карусели, аттракционы.

На открытой сцене парка проходят концерты и фестивали, мастер-классы и творческие встречи, зарядки на свежем воздухе и спортивные тренировки. Присоединиться к групповым занятиям по настольному теннису можно до 25 апреля.

История усадьбы в рассказах экскурсоводов

Горожане также могут посетить экскурсии по историческим местам парка. 18 апреля ожидается мероприятие "Военное прошлое парка "Фили", в ходе которого участникам расскажут о событиях военной истории страны, связанной с парком – от стрелецких бунтов до Великой Отечественной войны.

Экскурсия "Усадьба Нарышкиных в Кунцеве" пройдет по территории бывшей дворянской усадьбы, ближайшая из них состоится 2 мая. При этом 16 мая гостям парка расскажут еще больше о военных событиях в истории этой местности, а также о дачной жизни в Филях и Кунцеве на рубеже XIX–XX веков.

30 мая состоится экскурсия по Кунцевскому городищу. Экскурсовод также расскажет о разнообразных преданиях, связанных с местностью, и о том, как получил свое название Ворошиловский парк.

Билеты на все мероприятия можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет".

