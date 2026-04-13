Четыре новых автобуса «Аэроэкспресс» запустили на маршруте до Шереметьево

Компания «Аэроэкспересс» запустила четыре обновленных автобуса на экспресс-маршруте №1195 между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента транспортного обеспечения «Аэроэкспресса» Денис Варганов.

«Сегодня мы запускаем на нашу линию маршрута №1195 между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево новые автобусы НефАЗ российского производства. Это четыре автобуса, они модернизированные, интересны тем, что мы добавили в них новые конструкции – по нашей просьбе завод добавил теплоизоляцию пола, мы добавили новые стекла, мы добавили по просьбе пассажиров зарядные устройства USB и Тype-C. Это новые хорошие удобные автобусы», – сказал Варганов.

Как ранее отметили в пресс-службе компании, всего в парке Шереметьевского направления теперь будет 21 автобус.