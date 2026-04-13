В Музее Победы пройдет городской этап олимпиады «Мой героический район»

С 14 по 16 апреля в Музее Победы состоится финальный городской этап олимпиады для московских школьников. В рамках московского образовательного проекта «Мой героический район» ребята будут состязаться в номинации «Интеллектуальные соревнования».

В финале примут участие 450 ребят в трех возрастных категориях: 4-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы и студенты среднего профессионального образования. В течение трех дней участники будут выполнять теоретические задания по материалам, размещенным на сайте проекта, и практические задания по экспозиции «Путь к Победе».

Кроме того, 16 апреля в 11:30 в Зале Конев музея на Поклонной горе участники финала встретятся с куратором проекта «Мой героический район», депутатом Государственной Думы РФ, председателем комиссии Госдумы по просвещению Ириной Белых.