Более 200 животных из столичных приютов представят на выставке-пристройстве

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля пройдет выставка-пристройство животных «Моспитомец х Четвероногий друг». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«С 16 по 19 апреля на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет выставка-пристройство животных «Моспитомец х Четвероногий друг». Гости познакомятся с собаками и кошками из 13 городских приютов и при желании смогут забрать питомца домой ежедневно с 13:00 до 18:00. Всего за четыре дня на выставке представят более 200 животных», – говорится в сообщении.

Уточняется, что приюты «Некрасовка», «Печатники» Юго-Восточного административного округа и приют Юго-Западного административного округа примут участие в выставке 17 апреля.

«18 апреля приюты Северного административного округа привезут на выставку красивых собак – полуторагодовалую Яшму, пятилетних Оду и Ариэль и шестилетнюю Луну. Хозяев будут ждать и несколько десятков питомцев из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест». Среди них молодой пес Сникерс, который только учится доверять людям, и кошка Тигрис, сочетающая независимый характер с привязанностью к человеку», – добавили в пресс-службе.

19 апреля на выставке-пристройстве будут представлены животные из приютов Северо-Восточного и Южного административных округов столицы.

В ведомстве подчеркнули, что все питомцы здоровы, привиты, чипированы и готовы к переезду в новую семью. Волонтеры помогут познакомиться с животными и расскажут об особенностях их характера.

Чтобы забрать питомца домой, потребуется паспорт. На месте можно будет пройти собеседование и получить рекомендации по уходу.