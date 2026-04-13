В Москве крупная лиса пробежала по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

"Крупную лису заметили на улице Кравченко в Москве. Бежит по своим делам", – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как хищница быстро перебегает проезжую часть, и уходит на газон. При этом заметно, что лиса не боится людей.

До этого в поселке Руднево Приморского края лиса забралась на крышу автомобиля. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как черное животное ходит по крыше серой припаркованной машины. При этом на лисе — ошейник.

Кроме того, в Москве ГИБДД не поймала лошадей, которые блокировали проезд на МКАД. В сети появились видео с животными, бегущими по Московской кольцевой автомобильной дороге: водители снимали лошадей на телефоны и видеорегистраторы.