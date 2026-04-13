В «Лосином острове» предупредили о выходе молодых животных на дороги

В весенний период годовалые лосята, начинающие самостоятельную жизнь без опеки матери, часто выходят к автомобильным трассам и населенным пунктам, поэтому водителям следует быть внимательнее на дорогах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе национального парка «Лосиный остров».

«Весной молодые годовалые лоси, впервые осваивающие самостоятельную жизнь без опеки матери, часто появляются вблизи населeнных пунктов и на автомобильных трассах. Животные исследуют окружающую среду и ищут территории, пригодные для обитания, а также источники корма. Из‑за недостатка опыта лосята могут передвигаться группами», – говорится в сообщении.

В нацпарке призвали водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Особое внимание стоит уделять встречам с молодыми особями – они менее осторожны и хуже ориентируются в непривычных условиях.

На прошлой неделе сообщалось, что автомобилист насмерть сбил лося на выезде из Зеленограда в Москву.