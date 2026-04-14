Жителей Москвы предупредили о ливнях

Сильные дожди ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 14 апреля. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в первой половине текущей недели температура воздуха в регионе будет составлять +7...+12°C, во второй — +9...+14°C.

«В течение суток во вторник, 14 апреля, в Московской области пройдут дожди умеренного характера, местами сильные. После этого на неделе существенных осадков не ожидается», — сообщил Ильин.

По его словам, при прохождении атмосферного фронта во вторник ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Плотный северный ветер сохранится до среды, 15 апреля. К концу недели он стихнет и сменится на юго-восточный с порывами до 2-5 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что на этой неделе жителей столичного региона порадует теплая погода. Исключением станет лишь вторник, 14 апреля, когда столицу и область «зацепит» каспийский циклон, который принесет с собой ветер и дожди. По его словам, циклон движется со Средней Волги от Самары южнее Москвы. Он принесет с собой сильные и долгие дожди, температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Ожидается также ветер порывами до 10 м/с, на фоне чего погода будет казаться холоднее.