«Тройки» с произведениями из собрания Пушкинского музея выпустили в Москве

В столице выпустили тематические карты «Тройка» с произведениями из собрания ГМИИ имени Пушкина, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что на картах изображены портреты из разных эпох из собрания ГМИИ имени Пушкина.

В ведомстве добавили, что купить тематические «Тройки» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.