В "Аптекарском огороде" зацвела самая крупная сакура Москвы

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела сакура Саржента, сообщается в Telegram-канале сада.

"Свершилось! Вишня Саржента, самая крупная и обожаемая сакура "Аптекарского огорода", раскрыла первые цветки!" - говорится в сообщении.

В полную силу сакура распустится завтра. Период цветения этих декоративных деревьев длится несколько дней.

Напомним, что вишня Саржента (вишня сахалинская) - это морозостойкое древесное растение, цветущее весной бело-розовыми цветками.

Ранее "РГ" писала о том, что в центре столицы распустились первые сакуры и магнолии. Раньше времени растения пробудились из-за снежной зимы и теплой погоды в конце марта и начале апреля.